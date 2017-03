Une visite aux tulipes du "Keukenhof"

Dutch Design / Le Design néerlandais

Sa réputation a largement franchi les frontières des Pays-Bas, et elle n'est pas usurpée. Le Keukenhof, situé à moins d'une heure d'Amsterdam, vient d’ouvrir ses portes pour la 68ième fois et restera ouvert pendant huit semaines jusqu’au 21 mai 2017. Les visiteurs peuvent y admirer des millions de fleurs ; il faut savoir que l’automne dernier pas moins de 7 millions de bulbes ont été plantés et aujourd’hui, ils offrent un spectacle unique au monde ! Pour cette ouverture le jardin Keukenhof a collaboré avec cent fournisseurs de bulbes à fleurs régionaux et cinq cents producteurs de fleurs pour les expositions florales.Le thème de Keukenhof pour 2017 est : "". Le Design néerlandais se caractérise par la sobriété hollandaise combinée à des solutions innovantes et pragmatiques. Des artistes célèbres et créateurs tels que Mondrian et Rietveld en ont jeté les bases. Le thème se décline dans la mosaïque de bulbes de fleurs, l'un des faits marquants de l’année thématique. En outre, les expositions de fleurs dans le pavillon Orange Nassau sont entièrement dédiées au thème.Le Keukenhof est un parc dédié au plaisir et vous pouvez également y trouver de l’inspiration pour votre maison et votre jardin. Les jardins d’inspiration concordent avec les tendances actuelles pour le jardin potager ou le jardin "Blue de Delft" qui mêle les couleurs de la faïence aux superbes ciels bleus nuageux des célèbres peintres hollandais. Avec ses fleurs printanières bleues et blanches, ce tableau classique prend, dans ce jardin, une forme contemporaine.Vous trouverez toutes ces informations et plein d’autres renseignements utiles sur le site (en français) du jardin Keukenhof KeukenhofStationsweg 166A2161 AN Lisse / Pays-Bas