United volera quotidiennement sans escale entre Los Angeles et Singapour

A partir du 27 octobre 2017, United Airlines volera tous les jours, sans escale, entre LA et Singapour. La compagnie renforce ainsi la destination Singapour qu'elle exploite déjà de San Francisco depuis juin 2016. Le vol entre LAX et SIN établira un nouveau record de distance (8700 miles) aux USA. La compagnie aérienne exploitera les deux routes avec les avions Boeing 787-9 Dreamliner.



Le vol UA 37 partira à Los Angeles à 20h55 et arrivera à Singapour à 6h50 le jour suivant. Le vol de retour, UA 38, décollera de Changi à 11h00 pour se poser à Los Angeles à 10h15 le même jour. Le temps de vol sera d'environ 17 heures, 55 minutes en direction de l’ouest et 15 heures, 15 minutes en direction de l’Est.