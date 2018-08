10 villes en compétition pour le titre de Capitale européenne du tourisme intelligent

Les villes suivantes ont été sélectionnées comme finalistes du concours pour le titre de Capitale européenne du tourisme intelligent 2019 :



Bruxelles (Belgique),

Helsinki (Finlande),

Ljubljana (Slovénie),

Lyon (France),

Malaga (Espagne),

Nantes (France),

Palma (Espagne),

Poznan (Pologne),

Tallinn (Estonie)

et Valence (Espagne).



Cette initiative vise à promouvoir un tourisme intelligent dans l'UE, à encourager un développement touristique innovant, durable et inclusif, ainsi qu'à diffuser et à faciliter l'échange des meilleures pratiques.



L'initiative Capitale européenne du tourisme intelligent reconnaît les réalisations exceptionnelles des villes européennes en tant que destinations touristiques dans quatre catégories : durabilité, accessibilité, numérisation ainsi que patrimoine culturel et créativité.



Au cours de la première phase du concours, un groupe d'experts indépendants a évalué les candidatures de 38 villes de 19 États membres de l'UE.



Dans la deuxième étape, un jury européen jugera les présentations des dix villes finalistes et sélectionnera les deux lauréats qui remporteront le titre de Capitale européenne du tourisme intelligent 2019.



Les deux villes lauréates bénéficieront d'un soutien en matière de communication et d'image de marque pendant un an, d'une vidéo promotionnelle, d'une sculpture spécialement conçue pour leurs centres-villes et d'actions promotionnelles sur mesure.



Quatre autres villes recevront des prix européens du tourisme intelligent pour leurs réalisations exceptionnelles dans les quatre catégories du concours (durabilité, accessibilité, numérisation et patrimoine culturel et créativité).



Toutes les villes lauréates seront honorées lors d'une cérémonie de remise des prix à l'occasion de la Journée européenne du tourisme qui se tiendra à Bruxelles le 7 novembre 2018.