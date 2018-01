2017 est une bonne année pour Norwegian

L’an dernier, Norwegian a transporté plus de 33 millions de passagers, dont plus de 3 millions de passagers sur les routes long-courriers. Avec l’arrivée de 32 nouveaux appareils dans sa flotte, dont 7 Dreamliners et 6 B737-MAX, la compagnie a ouvert 54 nouvelles routes en 2017, dont 14 routes intercontinentales et compte à présent plus de 500 routes vers plus de 150 destinations dont 65 routes intercontinentales reliant l’Europe aux États-Unis, à l’Amérique du Sud et à l’Asie.



Autre signe de cette bonne santé, près de 700 pilotes ont rejoint la compagnie, dont plus de 300 pilotes opérant sur les vols long-courriers. Norwegian compte désormais 9 000 employés. En France, la compagnie a continué son développement en lançant trois nouvelles routes transatlantiques au départ de Paris-CDG vers Denver, Oakland-San Francisco et Boston, dont les premiers vols décolleront respectivement les 9 avril, 10 avril et 2 mai 2018. Fin 2017, près de 300 000 passagers ont volé entre Paris et les Etats-Unis.



Les prochains B787-Dreamliner livrés disposeront d’une cabine Premium plus importante, équipée de 56 sièges, soit 60% de plus que la configuration actuelle. Enfin, le Wifi sera disponible à bord des vols long-courriers.



Mais 2017 reste une année à part dans le transport aérien avec une baisse et une stabilité des coûts du pétrole… Ce que 2018 ne semble pas garantir d’autant qu’en juillet dernier, la compagnie a annoncé une perte d’exploitation au second trimestre 2017 de 106 millions d’euros, ce qui a fait chuter son cours boursier de 14%. Pour les experts, la croissance tout azimut de Norwegian repose sur un pari risqué, celui de l’équilibre des coûts ce que ne confirment pas les premières analyses du marché. La compagnie norvégienne a déjà anticipé ce scénario mais n’en livre pas le contenu. Preuve que pour elle, l’avenir du low cost long courrier est au beau fixe !