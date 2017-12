2017, un bon cru pour Dimo Software

"Malgré un ralentissement de nos activités pendant 4 mois de mars à juin, notre Chiffre d'Affaires progresse de 14,2% (8% à périmètre constant) et notre nouvelle année fiscale débute sur ce même rythme. Les deux acquisitions réalisées lors de l'année précédente ne sont pas étrangères à ce résultat. CashOnTime, solution de recouvrement des créances, acquise au Canada en juin 2016 trouve sa place sur le marché français avec de nombreuses et belles références. Cette dynamique nous amène à renforcer nos équipes. Nous avons 25 postes à pourvoir au plus vite"

Le groupe Dimo Software affiche un chiffre d'affaires de 37,8M€ lors de son exercice fiscal 2017 contre 33,16M€ en 2016. Cela représente une hausse de 14,2% en un an. Cette croissance a été portée principalement par ses activités dédiées aux solutions de gestion de la maintenance assistée par ordinateur : GMAO & SAV.En effet, Dimo Maint qui a séduit plus de 200 nouveaux clients, a vu son chiffre d'affaires progresser de 60,5% (6,5M€). Il a bénéficié du dynamisme de son réseau de distribution, notamment à l'export dont les ventes représentent plus de 47% de la prise de commandes.Les activités gérées purement par Dimo Software ont dégagé un chiffre d'affaires de 31,3M€ (+7,7%)., explique Jean-Paul Genoux, Directeur général de Dimo Software.