2019: l'Année "Rembrandt et le Siècle d’Or" aux Pays-Bas

Des expositions sont programmées dans dans les villes de La Haye, Leyde, Delft, Leeuwarden et Amsterdam notamment. Une occasion unique pour le public de découvrir les Pays-Bas à l'époque de Rembrandt et son Siècle d'Or, à travers des expositions exceptionnelles organisées au musée De Lakenhal, au Fries Museum, Prinsenhof, Mauritshuis, à la Maison Rembrandt et au Rijksmuseum. L'année thématique démarre dans la ville de Leeuwarden, la capitale de la Frise, et capitale de la culture européenne en 2018.Pour découvrir toutes les dates et tous les lieux d'exposition, vous pouvez consulter le site (en anglais) codart.nl