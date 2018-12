La Suisse se lance dans l'Hyperloop

En théorie, la technologie Hyperloop recèle un grand potentiel pour jouer à l’avenir un rôle important dans le domaine de la mobilité. Toutefois, les possibilités de tester les différents composants (tubes, capsules de transport) en conditions réelles sont actuellement rares. Il n’existe encore aucun tronçon d’essai Hyperloop en Europe, et dans le monde entier, il n’y en a que quelques-uns. Pour que cela change, l’organisation de recherche EuroTube, basée à Zurich, s’est investie en vue de la construction d’un tronçon Hyperloop en Valais.



la construction du tronçon d’essai à Collombey-Muraz (Valais) devrait commencer au second semestre de l’année 2019 au plus tôt. Cette commune du Bas-Valais est un site adéquat parce que le terrain y est très plat et présente très peu d’obstacles. Le tronçon d’essai et de recherche sera conçu pour des vitesses allant jusqu’à 900 km/h.



En leur qualité de partenaire de développement, les CFF comptent recueillir, avec ce tronçon d’essai Hyperloop, une expérience importante en matière de construction et d’exploitation de ce système de transport prometteur. Grâce à leur engagement, ils entendent par ailleurs identifier les possibilités d’utilisation de ce nouveau système. Avec des trains circulant à des vitesses aussi élevées, les temps de déplacement lors des voyages d'affaires seront considérablement réduits. Partant et arrivant au coeur des villes, ces trains du futur se positionnent dès à présent, comme de sérieux concurrents face aux acteurs du transport aérien.