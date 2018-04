4 jours de grève sur le métro qui dessert London City à partir de vendredi

Le syndicat britannique RMT appelle les salariés travaillant pour KeolisAmey Docklands, opérateur de la ligne DLR (Docklands Light Railway), à faire grève entre ce vendredi 4h00 et mardi 24 avril 3h59. La circulation des trains risque d'être perturbée par le mouvement.



Cette action coïncide avec le Marathon de Londres qui a lieu le dimanche 22 avril. Le service minimum privilégiera ce jour-là les stations concernées par l'événement. Ainsi, les participants pourront se rendre à ExCel où ils doivent s'inscrire avant le départ de la course, et le public pourra de son côté se rendre à Greenwich où se trouve la ligne d'arrivée.



Les autres lignes de métro ou réseaux ferroviaires de Londres ne sont pas concernées par le préavis. Les rames y fonctionneront ainsi normalement.