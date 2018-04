SNCF : un trafic "peu perturbé" ce vendredi

La SNCF prévoit un retour progressif à la normale du trafic ce vendredi 20 avril après deux jours de grève.



La compagnie table ainsi sur 4 Transiliens et Intercités sur 5 et 9 TER sur 10. Par ailleurs, les TGV et trains internationaux circuleront normalement.



Toutefois, il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur train avant de se rendre en gare.



(Cliquez sur les images pour en améliorer la lisibilité)