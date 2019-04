8,3 milliards d'euros seront investis dans le métro parisien

Dans un premier temps cela concerna les lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13. Les premières nouvelles rames seront installées dès 2024. Pour les lignes 2,5 et 9, les rames seront rénovées vers 2035.



En parallèle, la ligne 4 devrait être automatisée dès 2022. Enfin, la ligne 11 et la ligne 14 seront, elles, prolongées du nord et au sud. Le nouveau matériel sera mis en place à partir de la fin 2019 et 2022. Ile-de-France Mobilités estime à 8,28 milliards d'euros le financement de ce nouveau plan qui devrait permettre d'améliorer le quotidien de milliers de voyageurs.