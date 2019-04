Dossier : Contractualiser est une affaire d'expérience

Les tarifs et/ou les remises arrière sont usitées dans les compagnies aériennes mais attention car elles se réfèrent surtout aux tarifs publics publiés et au CA hors taxes… Focalisez donc sur les charges annexes. Pour ce faire, consolidez vos consommations afin d’obtenir de la visibilité sur les dépenses ancillaires faites en dehors des tarifs packagés. Les offres low-cost ne sont plus l’apanage des compagnies à bas coût mais bien une pratique commune aux transporteurs aériens. La première source de revenus ancillaires est la surcharge bagage et ceux qui facturent le plus sont…les compagnies régulières classiques (normal car elles font beaucoup de long-courriers, destinations sur lesquels on à, a fortiori plus tendance à emmener du poids).



Les surcharges ne sont pas une exclusivité des compagnies aériennes. Tous les prestataires y ont recours. Les loueurs de véhicule facturent des chaînes, des pneus neige, des GPS, des assurances… Les hôtels facturent des services ou des repas (le prix du petit déjeuner est parfois exorbitant). Les TMC ont souvent des charges pour le H24 qui sont plutôt dissuasives. Idem pour les frais de remboursement… On ne peut pas leur en vouloir car tous doivent assurer des prix de base bas et une rentabilité. Il est donc du devoir du client de bien définir en amont les limites de fourniture et de service afin de les intégrer dans les contrats.