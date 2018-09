AFTM, des ateliers pour apprendre sur l'IFTM

Atelier 1 : mardi 25.09 de 11h00 à 11h45

« Les nouveaux enjeux d’une sûreté voyageurs maîtrisée »

Les enjeux de la sûreté en entreprise sont devenus plus nombreux face à un environnement plus complexe et à des risques qui se diversifient tant sur un plan géographique que par l’évolution des modes de consommation. Dès qu’il franchit la porte de son bureau ou de son domicile, le voyageur devient le maillon clef de sa propre sûreté et de sa santé en mission professionnelle. Venez partager avec des experts en opération en entreprise leur vision du sujet et leurs expériences réussies.

Animateur(s) : Claude Lelièvre, Vice-président AFTM & travel manager TechnipFMC et Docteur Mariana Guez : médecin conseil à l’international, Orange



Atelier 2 : mardi 25.09 de 14h30 à 15h15

« L’expérience voyageur, l’indicateur « source » ? »

Les entreprises se parent de multiples indicateurs numériques aux acronymes barbares, mais si elles se « trompaient » ? Et si le véritable indicateur qui doit commander la politique voyages et les achats de l’entreprise était « l’UX », l’expérience voyageur ? L’AFTM vous invite à voyager dans un futur [très] proche où le voyageur est le prescripteur. Serait-ce toute l’organisation et la philosophie du travel management qui devraient être repensées !

Animateur(s) : Julien Chambert, Directeur CBT Conseil



Atelier 3 : mercredi 26.09 de 10h30 à 11h15

« Chaîne Voyages d’Affaires : qui seront les survivants de demain ? »

GDS, SBT, TMC, travel manager, consultants, etc. Qui seront les survivants de demain ? Quelle est la place de chacun dans une organisation remise perpétuellement en cause par de nouvelles règles, standards ou exigences des entreprises ?

Animateur(s) : Christophe Drezet, EPSA



Atelier 4 : mercredi 26.09 de 11h45 à 12h30

« Moyens de paiement dans le business travel, à quand les vraies innovations ? »

Cela fait des années que les acteurs du marché nous annoncent pêle-mêle : le paiement sans contact, le paiement par mobile, le paiement virtuel, etc. Force est de constater aujourd’hui que les innovations annoncées à grand renfort de communication dans les conférences et les médias peinent à voir le jour au sein des entreprises. Pourquoi ? Est-ce l’entreprise qui n’est pas prête à les recevoir ou ces annonces auraient-elles été légèrement prématurées … L’AFTM tente de faire la lumière sur le paiement !

Animateur(s) : Pascal Jungfer, CEO Areka Consulting



Atelier 5 : jeudi 27.09 de 11h00 à 11h45

« Le bulletin météo de l’innovation dans le business travel »

Disparitions, créations, consolidations, fusions, évolutions, « révolutions » … Qu’en est-il en 2018 ? 3 ans après le premier bulletin « météo » du business travel réalisé en partenariat avec EPSA Groupe, l’AFTM dresse une photographie des réussites, des tendances, des « intox », des surprises, des acteurs à suivre.

Animateur(s) : Michel Dieleman, Président AFTM & Christophe Drezet, EPSA Groupe



Atelier 6 : jeudi 27 de 14h30 à 15h15

« Open booking dans les voyages d’affaires : réalité ou illusion ? »

Accéder à l’intégralité des offres du marché voyage sans être contraint par l’entreprise, un rêve pour les voyageurs en recherche de liberté et d’opacité…un casse-tête pour les fonctions supports. L’entreprise peut-elle y trouver un intérêt ?

Lors de cet atelier, nous aborderons l’open booking à 365° : organisation client, offre marché, coût complet, sureté des voyageurs, sécurité des données… pour définir ensemble qui seraient les gagnants de l’open booking.

Animateur(s) : Estelle Camusard, administrateur AFTM & Acheteuse Groupe ADP et Etienne Penaud, Atlans



Atelier 7 : jeudi 27 16h00 16h45

« Comment se réinvente la relation fournisseur / client autour des start-ups ? »

De quelle manière les start-up répondent aux besoins des clients grands comptes et comment ces derniers intègrent-ils l'innovation dans leurs programmes voyages ? Quels bénéfices pour ces deux acteurs ?

Animateur(s) : Benoit Poron, Business Table / Alliance Biz Travel