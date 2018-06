AccorHotels bientôt à Singapour

AccorHotels a signé avec EL Development Pte Ltd, promoteur immobilier singapourien, pour la création d'un hôtel Pullman cinq étoiles sur Hill St, en plein cœur administratif et culturel de la ville. Cet établissement de 342 chambres sera le premier hôtel Pullman à ouvrir ses portes à Singapour. Il comprendra un bar et un salon exécutif avec vue imprenable sur Fort Canning, la Rivière Singapour et la Cathédrale St Andrew, ainsi qu’un lobby qui s’annonce animé, un centre dédié au bienêtre et à la remise en forme et une piscine. L’ouverture de l’hôtel est prévue pour 2022 après réaménagement intégral du site.