Thalys : les entreprises ont été séduites par la nouvelle offre

Thalys a géré 7,2 millions de passagers (+7%) en 2017 et poursuit sur cette voie. Le premier trimestre a été marqué par une hausse de trafic de +8,8%. Ce dynamisme structurel permet à la compagnie ferroviaire de conclure le premier semestre dans le vert avec une projection pour fin juin tablant sur un trafic et un chiffre d'affaires en croissance respectivement de +4,7% et +2,8%.Agnès Ogier, directrice générale de la compagnie ferroviaire le reconnaît :. Le manque à gagner découlant de ces épisodes est estimé à 8 millions d'euros.Pour Agnès Ogier, ces belles performances enregistrées sur les premiers mois de l'année s'expliquent par la réussite de la nouvelle offre lancée fin 2017.. Elle considère queLes entreprises – et plus particulièrement les PME – n'ont d'ailleurs pas été insensibles à cette refonte de l'offre Comfort 1 . Le nombre de contrats corporates a grimpé de 25% depuis le début de l'année. La croissance est principalement portée par les sociétés belges qui ont généré 50% de la hausse. Les corporates français et néerlandais représentent chacun 20% de la croissance et les Allemands les 10% restants.La compagnie prévoit de renforcer cette gamme avec le "" à partir de septembre. La formule permet de s'installer en Comfort 1 à prix réduit (-30%). La condition : voyager à deux avec des billets non remboursables non échangeables. L'offre a été pensée pour rendre la classe Comfort 1 plus accessible aux clients loisir cherchant du confort. Toutefois, elle pourra intéresser certains voyageurs d'affaires sans contrat corporate et les adeptes du best buy.Le dynamisme de l'entreprise s'observe sur toutes les routes. La "route néerlandaise" est le moteur de la croissance avec une envolée de +16% entre l'Hexagone, la Belgique et les Pays-Bas. La liaison Paris-Bruxelles a de son côté renoué avec la croissance (+4,5% de trafic au 1er trimestre), soutenue par le low-cost Izy (+5,9%). Le plan Boost dont l'objectif était mieux faire connaître l'offre de la "route allemande" outre-Rhin a porté ses fruits avec une hausse de +8%.Après 5 ans de distribution autonome sur ce marché via thalys.com et les canaux internationaux de ses maisons-mères SNCF et SNCB, Thalys et Deutsche Bahn travaillent à une reprise de distribution des trains rouges par l’ensemble des canaux DB. La compagnie ferroviaire s'en réjouit :