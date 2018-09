Aer Lingus volera vers Montréal et Minneapolis l'été prochain

Aer Lingus a prévu d'ouvrir une ligne entre Dublin et Montréal le 8 août 2019. La liaison entre les deux villes sera assurée tous les jours par les nouveaux appareils Airbus A321 Neo LR de la compagnie. Par ailleurs, les horaires des vols ont été pensés pour offrir des correspondances pratiques avec 6 villes françaises : Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes et Bordeaux.



La compagnie irlandaise desservira l’aéroport international de Minneapolis-Saint Paul au départ de Paris-CDG en vol quotidien à compter du 8 juillet 2019. Les fréquences entre Dublin et le Minnesota seront opérées à bord d’appareils Boeing 757 par ASL.



Les billets vers Montréal sont disponibles à partir de 279,00€ TTC A/S et vers Minneapolis-Saint Paul à partir de 289,00€ TTC A/S (taxes et frais inclus).