Un réseau européen de stations de recharge pour voitures électriques

Le projet porté par le consortium Ionity est des plus ambitieux. Créée en novembre 2017 par les groupes allemands BMW, Daimler et Volkswagen – incluant ses filiales Audi et Porsche – associés au constructeur américain Ford, la coentreprise veut ouvrir 400 stations en Europe d’ici la fin 2020, soit quelque 2 400 bornes de recharge. Objectif : accompagner le lancement de leurs modèles électriques respectifs et assurer une véritable polyvalence à ces derniers, notamment lors des longs trajets autoroutiers.



Ionity prévoit d’installer environ 80 stations en France d'ici fin 2019, essentiellement le long des principaux axes autoroutiers, en partenariat avec les opérateurs de stations-services. Cet été, le consortium a inauguré ses deux premières stations : la première est installée sur l’aire de Tours la Longue Vue (A10), la seconde sur l’aire de la Porte d’Angers Sud (A11). Deux stations nées du partenariat noué avec Vinci Autoroutes.



Accessibles gratuitement durant la période estivale, Ionity vient d'annoncer que ces bornes sont désormais payantes, à raison d’un prix forfaitaire de 8 euros par charge, et ce quelles que soient la durée et la consommation d’énergie.