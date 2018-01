Aérien : quelles sont les lignes les plus chargées ?

Le ciel asiatique bourdonne d'avions. Et les données d' OAG le confirment. Les 5 premières routes internationales les plus chargées se trouvent en Asie. Le titre d'axe comptant le plus de vols au monde revient àavec 29.494 fréquences assurées par 5 compagnies : EVA Airways, China Airlines, Cathay Pacific Airways, Hong Kong Airlines, Cathay Dragon.Les deux autres marches du podium sont occupées par(29383 fréquences ; 7 compagnies), Jakarta – Singapour (26872 vols ; 7 transporteurs). Viennent ensuite les liaisons(20 890 fréquences pour 8 compagnies) et(20 818 fréquences ; 6 compagnies).avec ses 17 116 fréquences assurées par 3 compagnies (American, Air Canada et WestJet) est la route d’Amérique du Nord la plus fréquentée. Elle a également le triste titre de ligne la moins ponctuelle du Top avec un taux de 54,24%. En 7ème position, on retrouveavec 16 336 fréquences opérées par 9 transporteurs. Elle est suivie par(14592 vols ; 5 compagnies) et la première ligne européenne du classement :(14 556 vols ; 2 compagnies British et Aer Lingus).La liaisonet ses 14 455 vols annuels (5 compagnies) clôturent le top 10.