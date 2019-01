Aeromexico : « 2019 sera l’année de la consolidation »

Du côté de l’expérience voyageur, la compagnie aérienne met un point d’honneur à satisfaire ses clients : «Nous investissons beaucoup pour améliorer l’expérience de chaque voyageur» , explique Paul Vergahen. Avec la récente acquisition de 17 Boeing Dreamliner, Aeromexico propose des cabines affaires spacieuses et confortables avec des lits inclinables à 180°, wifi à bord, écran tactile HD de 46cm et des menus élaborés par des chefs étoilés mexicains. «Notre objectif est d’avoir le meilleur feed back possible et d’améliorer chaque année notre satisfaction client. C’est pour cela que nous travaillons continuellement à l’amélioration de nos services. Cela passe autant par l’innovation technologique que des travaux sur l’ultra-personnalisation» , ajoute-t-il. Les clients de la classe affaires ont également accès à un service de transfert gratuit avec chauffeur au départ et vers CDG2E.