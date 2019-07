Aéroport de Bilbao : série de grèves du personnel au sol tout l'été

Ce lundi 1er juillet est le premier épisode d'une série de grèves du personnel au sol de l'aéroport de Bilbao. Le mouvement devrait durer jusqu'à début septembre. Les grèves dureront, sauf exceptions, 24 heures et auront lieu chaque dimanche de l'été ainsi que d'autres jours certaines fois. Les dates sont les suivantes :



-Juillet : 1er, 7, 14, 21, 25, 28 et 31. Les 15 et 24 juillet, grève de 18 heures à minuit



-Août : 4, 11, 15, 18, 25 et 31. Grève de 18 heures à minuit les 1er et 14 août



-Le 1er septembre



Certains vols pourraient être retardés voire annulés en conséquence. Il est conseillé aux voyageurs de se tenir au courant de la situation les jours précédant leurs vols, y compris ceux qui ont un vol en dehors des jours mentionnés ci-dessus.