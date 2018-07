Aéroport de Phoenix : la biométrie accélère les contrôles... mais il faut payer

La société spécialisée dans les contrôles biométriques Clear a installé plusieurs kiosques au sein du Terminal 4 du Phoenix Sky Harbor International Airport. Ces appareils vérifient l'identité des passagers en scannant leurs iris, leur visage et leurs empreintes. L'entreprise assure que son service permet aux voyageurs de passer les lignes de sécurité en environ 5 minutes.Toutefois, cette rapidité se paie. En effet, le service est réservé aux membres Clear. L'abonnement coûte 15 dollars par mois. Il est aussi possible d'ajouter des membres de sa famille pour 50 dollars par an.Par ailleurs, ce n'est pas ouvert à tous. Seuls les voyageurs de nationalité américaine ou les résidents permanents de plus de 18 ans peuvent s'inscrire.Clear a installé ses kiosques dans 25 aéroports et 13 stades américains. En mars dernier , elle a également noué un partenariat avec Delta. Ses membres peuvent ainsi accéder aux salons Business domestiques de la compagnie en présentant uniquement le bout de leur doigt.