Aéroport de la Réunion en forte hausse en septembre

L'activité a augmenté de 17,7% sur l'axe métropole-Réunion et de 46,6% sur la ligne Réunion-Mayotte. sont majoritairement comptabilisés (5 332 passagers, en hausse de 48,5%) principalement sur les vols de Corsair et d'Air Madagascar.



Ainsi, sur les trois premiers trimestres 2018, la progression du trafic de l'aéroport Roland-Garros atteint 1,823 million de passagers, soit 10,3% (171 000 passagers supplémentaires). Une activité portée évidemment par la vivacité des lignes métropole-Réunion. Comme indiqué par la société aéroportuaire, " le trafic métropole-Réunion est alimenté à 92,4% par les lignes touchant les aéroports parisiens et à 5,7% par les lignes Marseille-Réunion, en forte croissance (+176%) depuis l'année dernière, devant celles décollant de Lyon (1%) et Toulouse (0,9%) ".



L'activité de transit, avec 41 000 passagers enregistrés depuis janvier, connaît aussi une forte progression (+45%).