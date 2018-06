Aéroports, 7 à 19 millions d'emplois peuvent être créés avec la biométrie

Le rapport démontre qu'entre sept et dix-neuf millions d'emplois sont potentiellement à créer par le secteur public et le secteur privé qui travaillent ensemble à une expérience réussie des clients du transport aérien.



Selon les experts, si 17% des voyages sont désormais liés aux déplacements professionnels, ce chiffre pourrait passer à 25% ces 5 prochaines années. Simplifier les accès aux contrôles de sureté et à l’immigration sont des étapes devenues essentielles selon IATA.



L’Association du transport aérien a précisé que 4,1 milliards de passagers ont été transportés en 2017, un nouveau record, avec une prévision prometteuse : 7,8 milliards de passagers d'ici 2036. Dans le même temps, l'OMT prévoit une augmentation du nombre de visiteurs internationaux, qui passera de 1,3 milliard en 2017 à 1,8 milliard en 2030.



Le PIB du secteur des voyages et du tourisme a augmenté de 50% de plus que l'économie mondiale en 2017 (4,6%) et les projections indiquent que les voyages et le tourisme continueront de dépasser la croissance de l'économie mondiale à l'avenir. La possibilité de doubler le nombre de passagers aériens et d'augmenter le nombre de voyageurs dans le monde entier offre une occasion unique de créer des millions d'emplois.



Le WTTC estime qu'entre 12 % et 31 % de tous les nouveaux emplois dans le secteur des voyages et du tourisme dans les pays du G20 pourraient être créés par le développement d’un voyage qui utilise au mieux les technologies biométriques. Selon l’organisation, Il s'agit notamment d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la continuité des processus disponibles ou à créer dans les terminaux aéroportuaires existants, ce qui entraînera la création de 7 à 19 millions d'emplois.