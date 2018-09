Affluence record sur Paris Aéroport en juillet et août 2018

Si les voyageurs d'affaires ont eu le sentiment d'être particulièrement bousculés cet été sur les plateformes aériennes de Paris, leur sentiment est justifié par les chiffres publiés ce mercredi 12 septembre par Paris Aéroport. Sur les mois de juillet et août, le trafic dans les aéroports parisiens s'est en effet élevé à 20,6 millions de passagers, contre 19,9 millions l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période. À noter que Paris - Charles de Gaulle a enregistré une journée historique le 12 août 2018 avec 248 466 passagers accueillis.



Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,3%) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 10,6%), Asie - Pacifique (+ 9,5%), DOM - COM (+ 5,8%), Moyen - Orient (+ 4,4%) et Amérique Latine (+ 1,2%). Seul le faisceau Afrique est en retrait ( - 0,3%);



Le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,0% ;



Le trafic France est en croissance de 1,1% ;



Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 3,2%. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 21,4%, en retrait de 1,7 point par rapport à août 2017.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,2% avec un total de 70,6 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,1%, en diminution de 1,5 point.



Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en hausse de 39,8% sur le mois d'août 2018 et de 35,2 % depuis le début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une participation.



Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 5,9% sur le mois d'août 2018 et de 9,5 % depuis le début de l'année.



Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 6,8% sur le mois d'août 2018 et de 7,2% depuis le début de l'année.