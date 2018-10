Air Arabia Maroc reliera Tanger à Lyon à partir de fin mars

Air Arabia Maroc a planché sur son programme d'été 2019. La compagnie prévoit de relier Lyon à Tanger deux fois par semaine à compter du 31 mars 2019.



Son avion décollera de l'aéroport marocain à 17h10 tous les lundi et jeudi et se posera en région Auvergne-Rhône-Alpes à 20h40.



Le départ de la plate-forme de Lyon sera programmé à 21h25 pour un atterrissage au Maroc à 22h50.



La low-cost a également annoncé l'ouverture de deux autres liaisons bihebdomadaires à compter de fin mars 2019 : Casablanca – Prague et Casablanca – Pise.