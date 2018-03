Air Berlin : l’administrateur judiciaire pourrait demander plus d'un milliard d'euros à Etihad

C’est une créance de plus d’un milliard d’euros que l’administrateur judiciaire, Lucas Floether, s’apprête à demander à Etihad. En cause, la décision de la compagnie d’Abu Dhabi de cesser tout investissement en août 2017. Pour les créanciers, la méthode n’a pas permis de chercher d’autres solutions et anticiper la crise qui en a découlé.