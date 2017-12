Air Canada Rouge relie Montréal à Lima

Les voyageurs d'affaires peuvent désormais voler entre Montréal et Lima avec Air Canada Rouge . La compagnie a lancé cette liaison bihebdomadaire le 16 décembre 2017. Il s'agit du premier service sans escale du transporteur reliant Montréal à l'hémisphère Sud.Le B767-300ER de 282 places décolle du Québec à 17h10 tous les mardi et samedi pour se poser au Pérou à 1h45 (+1). Le vol retour est programmé à 3h15 tous les mercredi et dimanche pour un atterrissage à Montréal à 11h30.