Bruxelles perturbée par une manifestation nationale, ce mardi

La Belgique va faire face à une grève nationale ce mardi 19 décembre 2017. Le syndicat chrétien CSC et son homologue socialiste FGTB organisent à cette date une manifestation à Bruxelles contre la réforme des pensions. La CGSP Cheminots fait de même. L'organisation a aussi appelé l'ensemble du personnel de la SNCB à stopper le travail pour s'opposer à ce projet.



La compagnie ferroviaire belge indique sur son site : "Malgré le préavis de grève qui a été déposé, la SNCB espère réduire au maximum l’impact sur le trafic ferroviaire" . Elle ajoute : "A la demande des services de sécurité, des mesures dans les gares, comme une fermeture temporaire de certains accès, pourraient être prises, et ce de 9h jusqu’à la fin de la manifestation (estimée au plus tard à 15h). Une forte affluence est également attendue dans les gares de Bruxelles-Midi, de Bruxelles-Central et de Bruxelles-Nord".



Elle conseille aussi aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut des trains avant leur départ.



En revanche, les transports en commun bruxellois ne devraient par être touchés par cette action. Le gestionnaire du réseau, Stib, a assuré que ces services seront assurés normalement mardi.