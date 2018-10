Air Canada entre dans la blockchain

Fondée en 2017, Winding Tree est une plateforme de distribution de voyages décentralisée et à code source ouvert visant à faire baisser le prix des voyages pour l'utilisateur final tout en optimisant les profits des fournisseurs. Dans un marché libre et ouvert à la concurrence, il n'y a ni frais de transaction exorbitants ni d'obstacles à l'entrée. De plus, Winding Tree permet aux petites entreprises de rivaliser avec des acteurs importants et stimule à nouveau l'innovation dans l'industrie du voyage.



" Nous sommes heureux de nous joindre à Winding Tree dans le cadre de ce projet novateur qui donnera le jour à un nouveau canal de distribution ", explique la compagnie aérienne.