Air Canada, une nouvelle gamme de tarifs économiques

Pour Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada, " Les voyageurs ont des exigences diverses, alors nous élargissons l'éventail des choix proposés à nos clients de la classe économique. Chaque type de tarif offre aux clients des caractéristiques précises, ainsi que des options qui lui sont propres et qui permettent d'acheter des avantages et des prestations supplémentaires, comme plus d'espace pour les jambes, l'admissibilité au surclassement ou l'accès aux salons ".



Notons que tous les types de tarifs économiques donnent droit à un bagage de cabine sans frais, à des divertissements à bord gratuits, ainsi qu'à un accès Wi-Fi à bord (payant). Les cinq types de tarifs économiques intègrent, selon le niveau choisi, l'accès gratuit aux places Préférence, ainsi que la possibilité d'acheter d'autres prestations, comme l'accès au salon Feuille d'érableMC.



Pour mieux comprendre, l'offre voici la nouvelle gamme dévoilée ce 5 avril :



Tarif Latitude - Billet entièrement remboursable, enregistrement prioritaire, enregistrement gratuit de deux bagages, présélection des places et accès aux places Préférence lorsqu'elles sont proposées, bon Bistro Air Canada gratuit, modifications le jour même autorisées, accumulation de 125 % des milles Aéroplan, et accès au salon Feuille d'érable offert à la vente.



Tarif confort - Mise en attente le jour même (offerte auparavant avec le tarif Latitude seulement), présélection des places et accès aux places Préférence lorsqu'elles sont proposées, boisson alcoolisée gratuite, enregistrement gratuit d'un bagage, embarquement rapide, accumulation de 115 % des milles Aéroplan, et accès au salon Feuille d'érable offert à la vente.



Tarif Flex - Possibilité de modifier le billet moyennant des frais, présélection des places, enregistrement gratuit d'un bagage, accumulation de 100 % des milles Aéroplan, et accès au salon Feuille d'érable offert à la vente.



Tarif standard - Possibilité de modifier le billet moyennant des frais, accumulation des milles Aéroplan de 50 % pour les vols transfrontaliers et de 25 % pour les vols intérieurs.



Tarif de base - L'option tarifaire la plus restrictive d'Air Canada sera proposée uniquement pour quelques liaisons et certains vols, et dans le cas des réservations faites exclusivement par l'intermédiaire des canaux d'Air Canada. Ces bas tarifs ne permettent pas d'apporter des modifications ou d'accumuler des milles Aéroplan, et ne sont pas admissibles aux surclassements. Les clients ont la possibilité de payer pour l'enregistrement des bagages, la présélection des places, ainsi que la nourriture et l'alcool à bord.



Cette nouvelle gamme étendue de types de tarifs économiques sera appliquée sur les vols assurés par les appareils d'Air Canada et d'Air Canada Rouge sur les liaisons nord-américaines à compter du 4 avril.