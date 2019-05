Air Europa devient partenaire d'Expedia Partner Solutions pour proposer des hébergements

Le partenariat entre Air Europa et Expedia Partners Solutions permettra de proposer des réservations d'hôtel en même temps que celles des billets d'avion.



Via la plateforme Hotels.com, les voyageurs pourront sélectionner leur hôtel parmi un large choix de 500 000 hébergements dans plus de 25 000 destinations.



Chaque réservations permettra de cumuler des points de fidélité SUMA ( miles) chez Air Europa.

Chaque euros dépensé dans un hôtel correspondra à un point cumulé.



En effectuant leur réservation de cette manière, les clients pourront ainsi réaliser une économie de 15% sur leur vol et leur hôtel.



Javien Hidalgo, PDG de Globalia, le groupe qui possède Air Europa a déclaré : "Grâce à notre accord avec Expedia Partner Solutions, nous pouvons offrir à nos voyageurs la possibilité de séjourner n'importe où dans le monde à des prix vraiment exceptionnels. De plus, nous récompensons nos voyageurs SUMA Air Europa avec des tarifs d'hôtel « réservés aux membres » et un système très généreux d'accumulation de « miles ».

Pour Air Europa, Expedia Partner Solutions représente le partenaire idéal pour ce grand projet et nous permet d'offrir une expérience client plus complète ».