Air France : l'intersyndicale claque la porte, la Direction propose un "mécanisme d'ajustement salarial"

0.4 et 0.6 d’augmentation sur l’année malgré le bénéfice record !

Dans un souci d'ouverture et de dialogue, et dans le contexte d'ouverture des Assises du transport aérien pour lesquelles l'entreprise et ses salariés doivent afficher une position unie pour faire valoir leurs arguments dans les débats, la direction s'est déclarée prête à négocier un mécanisme d'ajustement salarial pour rattraper la baisse de pouvoir d'achat des personnels dont le salaire individuel de 2017 comparé à celui de 2011 aurait augmenté moins vite que l'inflation sur la même période

Ainsi, au terme de ces négociations, aucun salarié d'Air France n'aura vu son pouvoir d'achat diminuer sur cette période

Ajoutée aux diverses mesures mises en œuvre en 2018, cette proposition répond ainsi à la préoccupation du maintien du pouvoir d'achat qui s'est exprimée tout en restant compatible avec le respect des équilibres économiques indispensables au développement de l'entreprise

Selon la CFDT, les négociations entre la direction et les syndicats d'Air France se passent au plus mal. L'intersyndicale aurait même claqué la porte, ce qui augure mal d'une possibilité de réconcilier les points de vue d'ici la grève programmée le 23 mars . Le syndicat CFDT estime que "la direction ne fait aucune proposition à ses salariés". Les hausses de salaires resteraient bloquées à "".De son côté, la direction d'Air France annonce dans un communiqué que "". Selon ce communiqué, "". Air France affirme que "".La direction a demandé la levée du préavis de grève et a indiqué être prête à ouvrir ces négociations dans les plus brefs délais.