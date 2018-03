EatSentive cuisine dans vos locaux

Cook At Work

L'atelier "" se veut bien-être, malin et gourmand. Il propose de prendre soin des collaborateurs de l'entreprise en leur proposant des cours de cuisine axés sur le bien-être.Les équipes d'EatSentive installent dans vos locaux un véritable atelier de cuisine avec décor et plans de travail. Les participants apprennent les bases d'une cuisine saine, gourmande, écoresponsable et facile à reproduire au quotidien.Les sessions sont encadrées par des chefs animateurs qui sauront transmettre leur savoir faire dans une ambiance détendue et conviviale. Conditionné dans une box de type "Buddha Bowl" chaque participant quitte l'atelier avec son déjeuner "prêt-à-manger".♦ Apprendre les bases d'une cuisine simple, équilibrée et rapide,♦ Prendre soin de soi à travers son alimentation,♦ Appréhender les bons réflexes au quotidien,♦ Passer un bon moment,♦ Dynamiser le lieu de travail,♦ Créer du lien et de la convivialité entre les salariés,♦ Veiller au bien-être des collaborateurs en se préoccupant de leur alimentation,Si vous êtes partant, c'est à voir ici