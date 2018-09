Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France relie Caen à Genève

En plus de la liaison Caen - Pau, lancée par Hop! le samedi à la prochaine saison hivernale, l'aéroport de Caen-Carpiquet sera relié par Air France à l'aéroport de Genève à compter du 26 novembre 2018. Les lignes de Lyon, Marseille et Toulouse sont renforcées.



La liaison entre Caen et Genève sera assurée par 4 vols par semaine (le lundi, mercredi, vendredi et dimanche) à partir de 50€**** TTC l’aller simple, opérés en CRJ 700 - 72 sièges et en Embraer 145 - 50 sièges.



Michel Collin, Président de la CCI de Caen Normandie, souligne que " La ligne Caen-Genève marque une nouvelle étape dans le développement de l´Aéroport de Caen-Carpiquet grâce à la confiance et l’ambition de HOP!. L’ouverture de cette ligne était attendue depuis longtemps par de nombreux chefs d’entreprise. Genève est une destination internationale majeure, nous nous réjouissons de sa nouvelle accessibilité pour tous les Normands ".





L'aéroport de Caen-Carpiquet poursuit par ailleurs sa croissance avec Hop!. La compagnie maintient son offre vers Lyon opérée avec 3 vols quotidiens (1 vol le samedi et 2 le dimanche), opérés en CRJ 700 de 72 sièges ou en Embraer 170 de 76 sièges. Un tiers des clients de cette ligne est en correspondance au-delà de Lyon. Nice, Marseille et Toulouse sont les principales villes de correspondance. La desserte de Lyon, hub majeur de Hop!, permet aux voyageurs d'affaires de redécoller vers de nombreuses correspondances partout en France et en Europe : Bordeaux, Brest, Brive, Biarritz, Caen, Lille, La Rochelle, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari, Bologne, Bruxelles, Milan Malpensa, Nüremberg, Prague, Rome, Venise.



Cet hiver, Hop! augmente son offre de Caen vers Marseille qui sera désormais opérée avec 1 vol quotidien du lundi au vendredi (en Embraer 145) et 1 vol le dimanche (en ATR 72-600).

L’offre vers Toulouse est aménagée avec 3 vols par semaine (le mardi, jeudi et samedi) opérés en CRJ 700 ou ATR 72-600.