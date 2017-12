Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France va développer son offre au départ de Marseille, Nice et Toulouse

Air France va faciliter la vie des entreprises et des voyageurs d'affaires pendant l'été 2018. La compagnie va proposer 6 liaisons saisonnières entre les régions françaises et la Grèce, Israël et le Liban avec un Marseille - Athènes, un Marseille - Beyrouth, un Nice - Athènes, un Nice Beyrouth, un un Nice - Tel Aviv et Toulouse - Athènes.



A lire également Air France reprend ses vols directs vers Saint-Martin

L'aéroport de Toulouse fait le plein de magasins

Exclusif : Air France va suspendre les 11 € de frais GDS pour certains partenaires

A Séoul-Incheon, Korean Air et Air France emménageront dans le nouveau T2 le 18 janvier

Fin de la grève des PNC d'Air France à Tahiti



Par ailleurs, elle renouvelle les liaisons déjà proposées au départ de Nice et de Toulouse durant la saison été 2017.



Ainsi au départ de la piste azuréenne, les voyageurs d'affaires pourront aussi s'envoler vers Athènes , Beyrouth ainsi que Tel Aviv (Israël) respectivement du 24 juillet au 1er septembre 2018 avec 3 vols par semaine, du 23 juillet au 31 août 2018 avec 2 liaisons hebdomadaires et du 21 mars au 21 octobre 2018 jusqu'à 2 fois par semaine.



Le transporteur assurera aussi une liaison directe entre la ville rose et la capitale grecque du 21 avril au 30 septembre 2018 jusqu'à 4 fois par semaine.



Les vols seront effectués en Airbus A320 d'une capacité de 170 sièges et A321 d'une capacité de 212 sièges.



Horaires des vols effectués (en heure locale) :

Marseille - Athènes

AF1782 : départ de Marseille à 16h30, arrivée à Athènes à 20H00 les samedis du 14/04 au 30/09

AF1782 : départ de Marseille à 12h20, arrivée à Athènes à 15H55 les mardis et jeudis du 24/07 au 30/08

AF1783 : départ d'Athènes à 07h05, arrivée à Marseille à 8h55 les dimanches du 14/04 au 30/09

AF1783 : départ d'Athènes à 16h50, arrivée à Marseille à 18h45 mardis et jeudis du 24/07 au 30/08



Marseille - Beyrouth

AF1826 : départ de Marseille à 12h15, arrivée à Beyrouth à 17h05

AF1827 : départ de Beyrouth à 18h05, arrivée à Marseille à 21h30

Vols effectués les lundis, mercredi et vendredi du 23/07 au 31/08



Nice - Athènes

AF1708 : départ de Nice à 17h05, arrivée à Athènes à 20h30 les samedis du 28/07 au 01/09

AF1708 : départ de Nice à 12h25, arrivée à Athènes à 15h50 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08

AF1708 : départ de Nice à 11h25, arrivée à Athènes à 14h50 les mardis et jeudis du 7/08 au 23/08

AF1709 : départ d'Athènes à 21h25, arrivée à Nice à 23h10 les samedis 28/07 au 01/09

AF1709 : départ d'Athènes à 16h40, arrivée à Nice à 18h25 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08

AF1709 : départ d'Athènes à 15h40, arrivée à Nice à 17h25 les mardis et jeudis du 07/08 au 23/08



Nice - Beyrouth

AF1796 : départ de Nice à 08h45, arrivée à Beyrouth à 13h35

AF1797 : départ de Beyrouth à 14h35, arrivée à Nice à 18h00

Vols effectués les lundis et vendredi du 23/07 au 31/08



Nice - Tel Aviv

AF1794 : départ de Nice à 22h15, arrivée à Tel Aviv à 03h05 le lendemain, les samedis du 31/03 au 21/10

AF1794 : départ de Nice à 08h00, arrivée à Tel Aviv à 12h50 les mercredis du 25/07 au 29/08

AF1795 : départ de Tel Aviv à 08h00, arrivée à Nice à 11h20 les dimanches du 31/03 au 21/10

AF1795 : départ de Tel Aviv à 14h00, arrivée à Nice à 17:20 les mercredis du 25/07 au 29/08



Toulouse - Athènes

AF1864 : départ de Toulouse à 17h45, arrivée à Athènes à 21h50 les samedis du 21/04 au 30/09

AF1864 : départ de Toulouse à 08h55, arrivée à Athènes à 13h00 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09

AF1865 : départ d'Athènes à 10h15, arrivée à Toulouse à 12h30 les dimanches du 21/04 au 30/09

AF1865 : départ d'Athènes à 13h50, arrivée à Toulouse à 16h05 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09 Air France tente de reprendre du terrain sur les low-cost dans les régions françaises en développant son offre européenne au départ des aéroports de Marseille, Nice et Toulouse. La compagne a prévu de relier la cité phocéenne à Athènes (Grèce) du 14 avril au 30 septembre 2018 avec jusqu'à 3 vols hebdomadaires. Elle proposera également Beyrouth (Liban) 3 fois par semaine du 23 juillet au 31 août 2018.Par ailleurs, elle renouvelle les liaisons déjà proposées au départ de Nice et de Toulouse durant la saison été 2017.Ainsi au départ de la piste azuréenne, les voyageurs d'affaires pourront aussi s'envoler vers Athènes , Beyrouth ainsi que Tel Aviv (Israël) respectivement du 24 juillet au 1er septembre 2018 avec 3 vols par semaine, du 23 juillet au 31 août 2018 avec 2 liaisons hebdomadaires et du 21 mars au 21 octobre 2018 jusqu'à 2 fois par semaine.Le transporteur assurera aussi une liaison directe entre la ville rose et la capitale grecque du 21 avril au 30 septembre 2018 jusqu'à 4 fois par semaine.Les vols seront effectués en Airbus A320 d'une capacité de 170 sièges et A321 d'une capacité de 212 sièges.AF1782 : départ de Marseille à 16h30, arrivée à Athènes à 20H00 les samedis du 14/04 au 30/09AF1782 : départ de Marseille à 12h20, arrivée à Athènes à 15H55 les mardis et jeudis du 24/07 au 30/08AF1783 : départ d'Athènes à 07h05, arrivée à Marseille à 8h55 les dimanches du 14/04 au 30/09AF1783 : départ d'Athènes à 16h50, arrivée à Marseille à 18h45 mardis et jeudis du 24/07 au 30/08AF1826 : départ de Marseille à 12h15, arrivée à Beyrouth à 17h05AF1827 : départ de Beyrouth à 18h05, arrivée à Marseille à 21h30Vols effectués les lundis, mercredi et vendredi du 23/07 au 31/08AF1708 : départ de Nice à 17h05, arrivée à Athènes à 20h30 les samedis du 28/07 au 01/09AF1708 : départ de Nice à 12h25, arrivée à Athènes à 15h50 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08AF1708 : départ de Nice à 11h25, arrivée à Athènes à 14h50 les mardis et jeudis du 7/08 au 23/08AF1709 : départ d'Athènes à 21h25, arrivée à Nice à 23h10 les samedis 28/07 au 01/09AF1709 : départ d'Athènes à 16h40, arrivée à Nice à 18h25 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08AF1709 : départ d'Athènes à 15h40, arrivée à Nice à 17h25 les mardis et jeudis du 07/08 au 23/08AF1796 : départ de Nice à 08h45, arrivée à Beyrouth à 13h35AF1797 : départ de Beyrouth à 14h35, arrivée à Nice à 18h00Vols effectués les lundis et vendredi du 23/07 au 31/08AF1794 : départ de Nice à 22h15, arrivée à Tel Aviv à 03h05 le lendemain, les samedis du 31/03 au 21/10AF1794 : départ de Nice à 08h00, arrivée à Tel Aviv à 12h50 les mercredis du 25/07 au 29/08AF1795 : départ de Tel Aviv à 08h00, arrivée à Nice à 11h20 les dimanches du 31/03 au 21/10AF1795 : départ de Tel Aviv à 14h00, arrivée à Nice à 17:20 les mercredis du 25/07 au 29/08AF1864 : départ de Toulouse à 17h45, arrivée à Athènes à 21h50 les samedis du 21/04 au 30/09AF1864 : départ de Toulouse à 08h55, arrivée à Athènes à 13h00 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09AF1865 : départ d'Athènes à 10h15, arrivée à Toulouse à 12h30 les dimanches du 21/04 au 30/09AF1865 : départ d'Athènes à 13h50, arrivée à Toulouse à 16h05 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09