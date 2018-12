Air France va s'envoler vers Tbilissi cet été

Air France va mettre le cap sur Tbilissi (Géorgie) lors du programme d'été 2019. Les liaisons, assurées au départ de Paris CDG, seront effectuées avec deux vols hebdomadaires à compter du 31 mars.



L'A320 décollera ainsi de Roissy à 13h25 tous les mercredi et dimanche pour se poser à l'aéroport géorgien à 20h10 (heure locale). Le départ de Tbilissi est pour sa part programmé à 9h00 pour un atterrissage en France à 12h10.



Par ailleurs, grâce au partenariat noué avec Georgian Airways, les clients d’Air France bénéficieront au total de 5 vols par semaine entre Paris et Tbilissi (2 liaisons par semaine effectuées par la compagnie française et 3 fréquences hebdomadaires assurées par sa consœur géorgienne).