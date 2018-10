Air Sénégal prend langue avec Air France

un signe qui ne trompe pas, la nouvelle compagnie nationale sénégalaise est autorisée à opérer au terminal E de Roissy-CDG. Or, seules Air France, ses filiales et ses alliées, comme les compagnies de l’alliance SkyTeam, ont accès à cette aérogare fonctionnelle et efficace…

attendue en novembre concrétisera des négociations entamées en juillet entre les deux compagnies

Air Sénégal s’apprête à annoncer le mois prochain un partenariat avec Air France, annonce le site sénégalais Ferloo qui en veut pour preuve "" . Selon le site, l’annonce officielle "". Dans un premier temps, l’accord interlines doit permettre de voyager à l’aller sur un vol Air France et au retour sur Air Sénégal avec un billet au meilleur prix, "et non pas à celui prohibitif de deux allers simples juxtaposés". C’est l’antichambre de l’accord de code-share permettant de voyager avec un billet Air France sur un vol Air Sénégal, et réciproquement.