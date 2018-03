AirPlus analyse les achats aériens du voyage d'affaires

Sans grande surprise et conformément aux volumes d’échanges économiques publiés par les services de Bruno le Maire, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie occupent le « Top 3 » des destinations d’affaires en 2017. Ils représentent plus de 60 % de nos échanges économiques. En France, face à l’offensive du ferroviaire, ce sont les destinations de plus de trois heures en train qui tiennent le haut du pavé : Paris/Toulouse, Paris/Nice et Paris/Bordeaux dont le trafic a cependant baissé depuis la mise en route de la LGV.



Autre constat, les vols low-cost restent relativement stables. Sur le court-courrier, les voyageurs d’affaires utilisent à part égale les compagnies low-cost et les compagnies traditionnelles. Une tendance qui n’a quasiment pas évolué par rapport à 2016. En revanche, sur les vols long-courriers, les voyageurs d’affaires ont davantage utilisé le low-cost (+1.1 %), même si la part des billets achetés auprès des compagnies traditionnelles reste prédominante (87.5 %).



En 2017, le billet d’avion standard était majoritairement destiné à un vol court-courrier (49 %) et en classe économique (74 % des réservations). Son prix moyen s’établit autour de 685 €, en hausse de 3% par rapport à 2016, dont 14.80 % de taxes (109 € par billet), également en hausse de 3 %. Une analyse qui va à l’encontre des données génériques publiées par la DGAC et qui démontrent clairement les, spécificités des déplacements professionnels.



Surprise de ce baromètre, pour les vols courts ou long-courriers, la classe économique demeure largement plébiscitée par environ 60 % des voyageurs. Sur les vols les plus courts, la tendance est plutôt à l’augmentation des réservations en classe Économique standard (+2.3 %) au détriment de la classe Économique Premium (-2.4 %). La classe Économique Premium sera davantage plébiscitée pour les vols court-courrier et la classe Affaires pour les vols long-courrier.



Autre enseignement de l'étude, plus la destination est lointaine, plus la durée du séjour est longue. Ainsi, la durée moyenne d’un séjour suite à un vol long-courrier est de 11.6 jours. Elle descend à 3 jours sur un vol court-courrier (3.6 jours sur un vol moyen-courrier). En moyenne, la durée des déplacements professionnels s’établit à 4.6 jours. 45 % des réservations ont été réalisées 7 jours avant le départ en 2017, contre 47 % en 2016. Une progression certes intéressante, mais des progrès restent à faire sur ce sujet.