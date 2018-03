Les Intercités Paris - Toulouse ont Brive pour terminus jusqu'à mi-mars

La circulation des Intercités entre Paris et Toulouse est interrompue jusqu'à la mi-mars à la suite d'un glissement de terrain. La SNCF indique dans un communiqué que " De fortes précipitations ont causé un affaissement de terrain au nord de la gare de Caussade (Tarn-et-Garonne) ".



D'importants travaux sont actuellement réalisés afin de pouvoir rétablir la voie.



Dans un premier temps, l'activité de la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) avait pu être basculée sur une seule voie mais le trafic a dû être totalement interrompu le 1er mars 2018 en raison de l'instabilité du terrain. Ainsi les rames s'arrêtent désormais à Brive.



Un service de cars de substitution a été mis en place entre la gare de Brive et Toulouse. En alternative, la SNCF conseille aux voyageurs entre Paris et Toulouse d'utiliser la ligne TGV via Bordeaux.