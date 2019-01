Airbnb se consolide sur la location de bureaux en rachetant le danois Gaest

C'est une acquisition clé pour pour Airbnb qui souhaite soutenir sa stratégie de diversification. En rachetant l'entreprise danoise Gaest, spécialisée dans la location de lieux de réunions, le site d'hébergement va compléter son offre "Airbnb for Work" mise en place l’année dernière et qui se destine au marché des voyages d'affaires et à la réservation d'hébergement pour cette clientèle.