Airbus A350 : Le feedback d’Iberia un an après sa mise en service

Iberia exploite l’A350-900 sur plusieurs routes et afin de faire un point sur les bénéfices de cet appareil, la compagnie a réalisé une enquête auprès des passagers. Les résultats révèlent que le taux de satisfaction des passagers sur le plan du confort de la cabine (disposition des sièges, éclairage et ventilation de la cabine) s’est amélioré de près de dix points par rapport à l’avion précédemment utilisé.



La répartition des espaces techniques (galley en particulier) et la configuration spécifique de l’Airbus A350 ont permis à Iberia d'agrandir l'espace destiné aux passagers. Les sièges et les couloirs sont plus larges et il y a plus de capacité pour les bagages cabine dans les trois classes.



Un système de ventilation renouvelle l'air à l'intérieur de l'avion toutes les deux ou trois minutes et améliore le niveau d'humidité de la cabine de 11 à 16%. L'avion dispose de sept zones de contrôle de la température, ce qui permet de le réguler parfaitement l’ambiance des différentes sections de l'avion. Côté luminosité, les hublots sont plus larges que ceux des familles précédentes d’Airbus et l’éclairage cabine est assuré par un système à LED beaucoup moins agressif pour les yeux des passagers.



L’A350-900 d’Iberia est équipé des moteurs Trent de Rolls-Royce ce qui fait de l’A350 l’appareil le plus silencieux du marché, un facteur qui améliore considérablement l’expérience des clients à bord. Côté performance, la compagnie a constaté que cet avion a permis de réduire la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone d’environ 30% par rapport aux avions de capacité similaire utilisés précédemment. Pour finir, le temps de vol est réduit de quinze minutes, sur les deux routes.



Au cours de la dernière année, Iberia a intégré cinq A350-900 et devrait en avoir vingt en service d’ici 2021.