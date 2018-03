Akena et Fasthotel font équipe

Les marques hôtelières Akena et Fasthotel ont créé un Groupement d’Intérêt Économique afin de "dynamiser un réseau de 120 hôtels en France" . Ce GIE prend le nom de Akena – SCNH.



Le communiqué commun ajoute : "Ce groupement matérialisera le rapprochement de nos outils et forces de commercialisation mais aussi et surtout porter ensemble une ambition commune, proposer une offre hôtelière différenciante, plus souple face aux grandes chaînes et donc être capable de conquérir de nouveaux clients" .



L'objectif de deux partenaires est de pouvoir par ce biais répondre à 90% des demandes du marché : de l’hôtel économique au 3 étoiles plus, voire au 4 étoiles.



Le groupement sera aussi ouvert à d’autres enseignes hôtelières.



Akena compte aujourd’hui 35 hôtels et vise les 50 adresses en 2020. De son côté, Fasthotel dispose de 80 établissements.