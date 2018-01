Alaska Air teste ses nouveaux uniformes

Au détour d'un salon, d'un comptoir ou d'une porte d'embarquement, les voyageurs d'affaires pourraient être amenés à avoir un aperçu des futurs uniformes d'Alaska Airlines. 130 salariés – hôtesses, stewards, service clients, employés des salons – vont tester au cours des 2 prochains mois les tenues imaginées par la styliste Luly Yang. Les vêtements de la nouvelle collection arborent des touches de couleurs vives (bleu) et des lignes épurées pour créer un look élégant.



Suivant les résultats de l'enquête menée au préalable auprès des salariés, les tenues disposent également de plus de poches. Leur design a été choisi pour convenir à tous les types de morphologies. De plus, les vêtements ont été pensés pour se superposer. Ainsi les salariés peuvent enlever ou ajouter des couches facilement selon les différents climats rencontrés.



Les retours obtenus après cette expérience de 60 jours seront pris en compte pour finaliser les uniformes qui rentreront en service en 2019.