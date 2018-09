Alerte rouge en Guadeloupe et Martinique

La tempête Isaac provoque une alerte rouge en Guadeloupe et en Martinique. Les vols pourraient être perturbés sur les aéroports des Antilles en raison de son passage. " En Guadeloupe les vents seront très forts, avec des rafales de 110 à 130 km/h et des pluies abondantes ", indique le préfet de Guadeloupe Philippe Gustin, dans un communiqué. La houle devrait soulever des vagues de 6 m et former des creux de 3,5 m. " Le littoral de l'archipel subira des déferlements puissants. Il est donc fortement déconseillé d'approcher du rivage, durant cet événement ", recommande la préfecture. Les habitations en bord de mer " doivent être absolument évacuées ".