Alerte sécurité en Haïti

Dans ses Conseils aux voyageurs , le Quai d'Orsay recommande aux voyageurs d'affaires d'éviter autant que possible la destination d'Haïti et suggère aux personnes sur place de faire preuve de la plus grande prudence.La situation sécuritaire sur l’ensemble de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui s’était fortement dégradée le week-end dernier, revient progressivement à la normale et les vols des compagnies aériennes (Air France, Air Caraïbes) ont repris le 10 juillet mais la situation reste tendue. En province, des barrages peuvent subsister avec des éléments opportunistes pratiquant le racket des véhicules de passage. Par ailleurs, la frontière avec la République Dominicaine est fermée.En cas d’urgence, l’ambassade de France en Haïti est joignable au 31 90 41 11 (+509 31 90 41 11 depuis la France).