Alitalia vole vers Ajaccio et dessert encore plus Paris

La France compte beaucoup pour Alitalia. Le groupe aérien italien renforce en effet singulièrement sa présence dans l’Hexagone. Dès ce vendredi 2 août et jusqu’au 15 septembre, la compagnie CityLiner, filiale d’Alitalia, va relier l'aéroport d'Ajaccio à ceux de Milan-Malpensa et de Rome-Fiumicino à raison de 2 vols aller-retour par semaine pour chaque liaison. Les liaisons entre Ajaccio et Rome s’effectueront les vendredis et dimanches tandis que celles vers et depuis Milan seront assurées les jeudis et dimanches.Dans le même temps, Alitalia a annoncé une fréquence de vol supplémentaire entre Milan-Linate et Paris-CDG dès le 1er novembre, ce qui portera à 7 le nombre de vols quotidiens aller-retour assurés par la compagnie entre la ville italienne et la capitale française (4 pour CDG, 3 pour Orly). Cette nouvelle fréquence sera lancée juste après la réouverture de l’aéroport de Milan-Linate, actuellement fermé pour travaux. D’ici le 27 octobre, jour de la réouverture, les vols Paris-Milan opérés par Alitalia sont transférés vers l’aéroport de Milan-Malpensa.