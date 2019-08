Accor : résultats solides au premier semestre 2019

Accor a continué son développement organique ce semestre, avec 18 589 nouvelles chambres (149 hôtels). Le groupe dispose à fin juin 2019 d’un parc hôtelier de 717 314 chambres (4 892 hôtels) et d’un pipeline de 202 000 chambres (1 153 hôtels), à 78% dans les marchés émergents.



Accor a confirmé en janvier l’acquisition de 33,15% du capital d’Orbis, détenant désormais, directement et indirectement, 85,84% du capital du plus grand groupe hôtelier en Pologne et en Europe centrale. Sur le semestre, Accor a poursuivi le développement de son portefeuille de marques avec le lancement des nouvelles enseignes lifestyle TRIBE et The House Of Originals. L'acquisition de The Mantra Group surtout présent en Océanie a été finalisée ce printemps. Et on rappellera qu'Accord a pris fin 2018 une participation de 50% dans sbe Entertainment Group (SLS, Delano, Mondrian, Hyde et The Originals).



Le groupe hôtelier dispose aujourd'hui d'un très important portefeuille de marques qui couvre les différents segments du marché hôtelier, luxe (Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, So et Sofitel, Moevenpick...), premium (Mgallery, Pullman, Swissôtel, Bayan Tree et Angsana, Orient Express, Mantris, Rixos...), «expérienciel» et boutique-hôtels (Jo&Joe, TRIBE, 25hours, Mama Shelter, 21C, Art Series, Peppers...), milieu de gamme (Novotel, Mercure, Ibis Style...), économique (Ibis, Ibis Budget, Hotel F1...), appartements et résidences hôtelières (Adagio, The Sebel, Breakfree, Onefinestay...). On signalera aussi la marque Greet pour petits hôtels indépendants lancée cet été.



Plus que des nuits d’hôtel, Accor entend désormais proposer à ses clients de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking.