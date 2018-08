Amadeus s'offre TravelClick pour 1,52 milliard de dollars

L'accord renforcera considérablement la présence d'Amadeus sur le marché de l'hôtellerie. Basé à New York et présent dans 176 pays, TravelClick est un important fournisseur de services hôteliers au niveau international qui compte plus de 25.000 clients dans le monde entier.



Il propose des solutions innovantes basées sur le Cloud, notamment un système central de réservation (CRS) et une solution de gestion des hôtes (GMS) pour les hôtels de taille moyenne et indépendants, ainsi que des solutions de médias et de veille sur les données.



Amadeus espère conclure l'acquisition au dernier trimestre 2018, la transaction sera totalement financée par des emprunts