Strasbourg veut faire décoller l'aviation d'affaires

Le déploiement d’une nouvelle zone d’aviation d’affaires a été décidé sur l'aéroport de Strasbourg, zone comprenant entre autres la construction de bâtiments dédiés à l’accueil des passagers et équipages de vols d’aviation d’affaires, d’un hangar dédié à une activité aéromécanique et d’un hangar dédié à de l’hébergement d’aéronefs .L’Aéroport a ainsi programmé sur la période 2019-2020 un ensemble de travaux visant à mettre à disposition les infrastructures nécessaires, notamment :• L’extension du parking avions Bravo, dédié à l’aviation d’affaires, intégrant de nouveaux postes avions pour une surface de 8 400m2,• La création d’un nouveau taxiway destiné à permettre l’accès aux aéronefs de code E à ce parking avions,• La mise aux normes EASA de l’ensemble de la zone,• La création d’une nouvelle voirie d’accès à la zone et la démolition des anciens bâtiments militaires encore situés sur l’accès,• La viabilisation nécessaire à la construction des bâtiments en zone côté ville attenante au parking avionAfin de doter ce nouvel espace des services et infrastructures nécessaires, l’Aéroport lance aujourd'hui un appel à partenariat dont le cahier des charges est établi, à savoir :• À la construction et/ou l’exploitation de ces bâtiments,• À la gestion et au développement d’un FBO, d’un pavillon d’honneur et de hangars, en garantissant une qualité de service de haut niveau,• À l’installation d’une activité mécanique répondant à la demande des avions basés sur l’Aéroport et aux alentours,• Au développement de solutions de transport en basant des compagnies aériennes pour répondre à la demande des institutions et des entreprises locales.La mise en œuvre de ce nouveau projet prévu à court terme doit permettre de répondre rapidement aux sollicitations des utilisateurs de la plateforme, qu’il s’agisse de personnels diplomatiques, de VIP ou d’autres utilisateurs de l’aviation d’affaires. Une adresse mail permet un contact avec le gestionnaire du projet.