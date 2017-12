Amazon lance Alexa for business, le voyage d'affaires vocal

C'est autour d'une API développée par Concur que le service vocal permet au voyageur de récupérer les informations enregistrées dans son dossier. Parmi les différentes commandes testées lors de la présentation de l'outil, toujours via l'ordre " Alexa, demande à Concur ", on peut obtenir les horaires de départ d'un vol, les informations sur la circulation routière pour atteindre l'aéroport, la porte d'embarquement ou l'emplacement du salon de la compagnie aérienne.



Selon Amazon, pas moins d'une centaine de commandes seront ainsi proposées autour de Concur avec, à terme, la volonté pour le système d'aller piocher dans différents éléments propres à l'utilisateur, comme sa messagerie ou son smartphone. Objectif : récupérer des informations autour des possibles déplacements du voyageur pour lui demander, via un échange vocal automatisé, s'il a besoin de réserver un billet, une chambre d'hôtel ou un moyen de transport pour honorer son rendez-vous.



Ce partenariat n'est que le premier d'une longue série que le géant de la distribution prévoit de créer autour de sa box Amazon Echo. Selon les ingénieurs de la société, la prochaine étape sera la réservation par la voix de l'ensemble des éléments constitutifs de voyage d'affaires. Concur étudie désormais la possibilité d'utiliser Alexa for Business en l'intégrant à ses deux outils vedettes : TripIt et Hipmunk, deux applications qui permettent aux voyageurs de gérer leurs déplacements professionnels sur mobile.



Amazon, qui réserve pour l'instant ce service aux États-Unis, envisage un déploiement en Europe pour 2019 et annonce que de nouvelles fonctionnalités autour du voyage d'affaires seront présentées au premier trimestre 2018.