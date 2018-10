American Airlines déploie ses B777-200 entre Paris et New-York

American Airlines annonce qu’à partir du 1er avril 2019, la liaison quotidienne entre les aéroports de Paris Charles de Gaulle (CDG) et New York Kennedy (JFK) se fera à bord d’un Boeing 777-200 plus grand que les autres appareils. Le Boeing 777-200 sera équipé des classes de service Flagship Business, Premium Economy et cabine principale, avec au total 68 sièges supplémentaires sur cette liaison. Les passagers de toutes les classes de service pourront profiter d’une connexion Wi-Fi, de divertissements en vol (notamment la télévision) et de prises électriques sur chaque siège.



Les passagers de la classe Flagship Business pourront profiter de 36 sièges, 24 pour ceux de la classe Premium Economy et 212 en classe économique.